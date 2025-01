Sport, Freizeit und FCM Wie das traditionsreiche Heinrich-Germer-Stadion in Magdeburg aufgewertet werden soll

Im Heinrich-Germer-Stadion in Magdeburg hat einst der FCM gegen den FC Arsenal gespielt. Das ist lange her. Gegenwärtig ist die Sportstätte in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Doch nun gibt es einen neuen Vorstoß.