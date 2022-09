Wie die Energie in Magdeburg teurer wird

Magdeburg ist auf Energie angewiesen. Doch die Sorge um die Versorgung wird immer größer. Hier der Blick von einem Feld bei Alt-Olvenstedt unter den Stromleitungen hindurch in Richtung Dom.

Magdeburg - Steigende Energiepreise machen Magdeburg wie ganz Deutschland zu schaffen. Einige Energieversorger waren bereits in ernsthafte Zahlungsschwierigkeiten geraten. Ihre Insolvenz hätte für die Menschen gravierende Folgen gehabt: Ein Anbieter, der dann eingesprungen wäre, hätte deutlich höhere Preise für Strom, Gas und Wärme nehmen müssen. Thomas Pietsch, Geschäftsführer der Städtischen Werke Magdeburg (SWM), sagte jetzt der Volksstimme: „Für unser Unternehmen, das ja den allergrößten Teil der Menschen in Magdeburg mit Energie versorgt, sehe ich ein solches Problem bislang nicht. Wir sind gut aufgestellt und haben in der Vergangenheit Vorsorge betrieben.“