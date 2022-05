Wie die Magdeburger Firma Lindemann den großen Preis abräumte

Geschäftsführerin Angelika Tietz, Meister Daniel Salinger mit einem Prüfkopfmelder sowie Inhaber und Geschäftsführer Lutz Schünhoff sind bei der Firma Antennenbau Lindemann Schwachstromanlagen in der Gustav-Ricker-Straße 62 im Magdeburger Stadtteil Hopfengarten tätig. Das Unternehmen ist jetzt mit dem Großen Preis des Mittelstands geehrt worden.

Magdeburg - Jubel bei der Firma ABL, die in der Gustav-Ricker-Straße 62 im Hopfengarten sitzt: In diesem Jahr ist das Unternehmen mit dem „Großen Preis des Mittelstands“ der Oskar-Patzelt-Stiftung ausgezeichnet worden. Für den Preis nominiert worden war das Unternehmen von der Landeshauptstadt Magdeburg und der Weit Führung GmbH. Für den Erfolg hatte das Unternehmen in mehreren Kategorien gute Ideen vorzuweisen.