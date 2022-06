Wie die Neue Schule Magdeburg das Klassenzimmer der Zukunft plant

Magdeburg - Ihr zehnjähriges Bestehen kann die Neue Schule Magdeburg 2022 feiern. Musste man am Anfang noch Überzeugungsarbeit bei den Eltern leisten, was das Bildungskonzept angeht, kommen diese mittlerweile von selbst, sagt Silke Mertens vom Leitungsteam der Schule. Seit drei Jahren gibt es mehr Interessenten als Plätze an der zweizügigen Schule.