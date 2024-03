Gefahren lauern: Die Schulwege in Magdeburg sind nicht überall sicher. Eltern beschweren sich immer wieder. Ein Konzept soll helfen, doch das lässt auf sich warten.

Wie die Schulwege in Magdeburg sicherer werden sollen

Schülerlotsen wie Vladimir Brese, hier an der Kreuzung Braunschweiger Straße / Rottersdorfer Straße, gibt es selten in Magdeburg.

Magdeburg. - Viele Eltern fürchten auf dem Schulweg um die Sicherheit ihrer Kinder – und bringen sie deshalb mit dem Auto. In den zurückliegenden vier Jahren hätten sich vermehrt Eltern an die Magdeburger Stadträte und an die Verwaltung gewandt, um verschiedene Gefahrenpunkte aufzuzeigen. Getan habe sich kaum etwas. Ein Schulwegsicherungskonzept soll Abhilfe schaffen.