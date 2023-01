Wie es in Magdeburg mit der Straßenbahn der MVB zu Ikea weitergeht

Magdeburg - Seitdem die Straßenbahnstrecke in den Kannenstieg freigegeben ist, fahren keine Straßenbahnen mehr zur Wendeschleife Ikea, die frühere Endstation Lerchenwuhne. Das soll bis 2026 so bleiben, so die Stadt. Die Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz forderte nun mit einem Antrag, dass die Strecke zu Ikea wieder in Betrieb genommen wird. Fraktionschef Roland Zander machte deutlich, dass er es für eine Bankrotterklärung hält, wenn der Straßenbahnbetrieb dort nicht schnellstmöglich wieder aufgenommen wird.

