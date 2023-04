Die Arbeitslosenquote ist in Magdeburg das eine. Doch was ist mit den Menschen in ABM und Ähnlichem?

Magdeburg - Wie viel Wahrheit steckt in der Arbeitslosenquoten und der Zahl der Arbeitslosen? In früheren Jahren wurden diese oft kritisch bewertet, da beispielsweise Menschen in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen in ihnen nicht auftauchten. Und gerade die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen waren es, die vielen Menschen ab Mitte der 1990er Jahre im Raum Magdeburg überhaupt eine Beschäftigung ermöglicht haben.