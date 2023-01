Mit der geplanten Intel-Ansiedlung in Magdeburg steht auch die Logistikbranche vor großen Aufgaben. Doch wie steht es um die Akzeptanz der Logistik in der Region?

Das neue Zentrallager für Rewe im Gewerbegebiet Nord in Magdeburg kurz vor der Fertigstellung – mit dieser Investition hat sich ein weiterer Logistiker in der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt angesiedelt.

Magdeburg - Verkehr und Logistik – das bedeutet Flächenverbrauch und Immissionen in den Städten und Gemeinden. Zudem gilt die Branche als eine, in der die Wertschöpfung unter der produzierender Bereiche liegt. Vor diesen Hintergründen sind Logistiker nicht immer wohlgelitten. Das Meinungsforschungsinstitut YouGov wollte es jetzt genau wissen: Wie halten es die Menschen in Sachsen-Anhalt mit der Geschäftstätigkeit entsprechender Unternehmen? Gerade in Magdeburg und den benachbarten Gemeinden dürfte dies von Interesse sein, da mit der industriellen Großansiedlung von Intel der Bedarf an Transportmöglichkeiten und -kapazitäten weiter wachsen wird.