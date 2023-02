Magdeburg - Nach der Wende 1990 hat der Handel mit einer bunten, schillernden Warenwelt sein Herz für Magdeburg entdeckt. Ladenlokale und Einkaufszentren entstanden an Stellen, an denen das vorher kaum denkbar war. Um ein ungesundes Wachstum zu verhindern, war das Magdeburger Märktekonzept entwickelt worden. In diesem wird definiert, welches Sortiment möglichst im Stadtzentrum oder in den Stadtteilzentren verkauft werden soll – Schuhe und Textilien zum Beispiel – und welche auch gern in Randlagen angeboten werden dürfen – beispielsweise Baumarktangebote und Fahrzeugbedarf. Entlang diesen Vorgaben wurde in den Bebauungsplänen beispielsweise festgeschrieben, wo welches Sortiment gehandelt werden darf.