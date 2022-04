Wie in Magdeburg Jugendliche die Zukunft der Feuerwehr absichern und was es dafür braucht

Magdeburg - Die Volksstimme-Spendenaktion „Leser helfen“ unterstützt die Kinder- und Jugendarbeit der Feuerwehren und der DLRG. Dies gilt auch für die Feuerwehr im Magdeburger Stadtteil Ottersleben. „Wir sind sehr froh, dass wir seit März wieder ohne Unterbrechungen aktiv sein können“, sagt Kevin Lieder. Mit Stellvertreterin Anke Heinemann ist der Jugendwart für die Jugendfeuerwehr in Ottersleben verantwortlich, die am 3. Oktober 1991 aus der Taufe gehoben wurde und 2021 ein Jubiläum feierte. Die Pandemie führte dazu, dass die Aktivitäten in den Feuerwehren so gut wie zum Erliegen kamen. Treffen in den Gerätehäusern waren nicht möglich, die Mitglieder trafen sich nur bei den Einsätzen. Die Nachwuchsarbeit stand komplett still.