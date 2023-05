An einem der namhaftesten Opernhäuser in Europa wird derzeit eine Magdeburger Produktion gezeigt. Es handelt sich um die Tschaikowski-Oper „Eugen Onegin“.

Der Zuschauersaal des Teatro Massimo Palermo: 1300 Zuschauerplätze bietet das traditionsreiche Opernhaus. Damit ist es fast doppelt so groß wie das Opernhaus des Theaters Magdeburg.

Magdeburg/Palermo - Am 19. Mai hatte die Magdeburger Inszenierung von „Eugen Onegin“ im sizilianischen Teatro Massimo Premiere. Nach fünf Vorstellungen beginnt auf der Bühne in dem prachtvollen Saal des Hauses am 25. Mai die letzte Vorstellung. Ein großer Erfolg, wie Julien Chavaz, Regisseur und Generalintendant des Theaters Magdeburg, gegenüber der Volksstimme betont. Dies aus mehrerlei Hinsicht.