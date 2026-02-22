Was wäre Theater ohne Raum und Kostüm? Eine Vortragsreihe in Magdeburg rückt jene Kunst ins Licht, die Atmosphäre schafft – und meist unsichtbar bleibt.

Magdeburg. - Theater erzählt Geschichten – doch es erzählt sie nicht nur mit Text und Schauspiel. Es erzählt durch Räume, durch Materialien, durch Farben, Körperhaltungen und Silhouetten. Genau diese oft übersehene Ebene rückt die Vortragsreihe „Architekturen des Augenblicks“ am Theater Magdeburg in den Mittelpunkt. Sie versteht Bühne und Kostüm nicht als schmückendes Beiwerk, sondern als eigenständige künstlerische Kräfte, die Wahrnehmung, Denken und Gefühl prägen. Worum geht es genau?