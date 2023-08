Das Gesicht eines ehemaligen Magdeburgers ist an der Fassade des Doms zu finden. Die Volksstimme erzählt die Geschichte, wie es dort hingekommen ist.

Wie sich ein Ex-Magdeburger mit seinem Gesicht am Dom verewigte

Relief am Wahrzeichen

Magdeburg - Edgar Wieske lebt zwar schon seit über 75 Jahren nicht mehr in seiner Geburtsstadt. Dennoch hat er hier bleibende Spuren hinterlassen, genauer gesagt an einem der ältesten Bauwerke und zudem dem Wahrzeichen der Stadt, dem Magdeburger Dom. Wie es dazu kam, dass der heute 96-Jährige sein Gesicht an der Westfassade hinterlassen konnte, berichtete er der Volksstimme.