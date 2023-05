Blick auf zwei Rosskastanien-Bäume, die derzeit in Höhe der Haltestelle Goldschmiedebrücke in Magdeburg in voller Blüte stehen.

Magdeburg - In Magdeburg regelt wie in anderen Kommunen eine Baumschutzsatzung, wie Gehölze geschützt und nicht ohne Not gefällt werden: Längst ist ihr vielfacher Wert als Ruhepunkt und Schattenspender, als Sauerstoffspender und Staubfänger, als Lebensraum und kühlender Faktor an heißen Sommertagen verbrieft. Gerade Trockenheit macht den Bäumen zu schaffen - in Parks und in Straßen, aber auch in den Wäldern im Stadtgebiet, wo großflächig Bäume absterben.