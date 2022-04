Wiederbelebte Magdeburger Schule ist für die Berufsschule schon zu klein

Fast zehn Millionen Euro sind in die Wiederbelebung der stillgelegten Schule in Magdeburg-Lemsdorf investiert worden. Dennoch gibt es ein Problem.

Magdeburg - Seit knapp einem Jahr wird die Schule an der Bodestraße (Stadtteil Lemsdorf) als Außenstelle der Berufsbildenden Schulen „Hermann Beims“ genutzt. Rund 500 Jugendliche erlernen hier Ausbildungsberufe wie Bäcker, Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk, Hotelfachkraft und Friseur. Die Schule bietet Vollzeit- und Teilzeitbildungsgänge, berufsvorbereitende Bildungsgänge sowie Benachteiligtenförderung. So umfangreich die Möglichkeiten sind, so lang war der Anlauf, den Stadt und BBS nehmen mussten, damit es nun zur Landung in Lemsdorf kam.