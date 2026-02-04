weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. Ausflugstipp in Magdeburg: Winter im historischen Magdeburger Herrenkrugpark

Der Herrenkrugpark in Magdeburg zählt zu den bedeutendsten Parkanlagen Sachsen-Anhalts – und zeigt im Winter einen besonderen Reiz.

Von Martin Rieß 04.02.2026, 07:00
Auch im Winter ist eine Eiche als ältester Baum Magdeburgs im Herrenkrugpark ein Ausflugsziel.
Auch im Winter ist eine Eiche als ältester Baum Magdeburgs im Herrenkrugpark ein Ausflugsziel. Foto: Martin Rieß

Magdeburg. - Der historische Magdeburger Herrenkrugpark zählt zu den bedeutendsten Parkanlagen Sachsen-Anhalts – und gerade im Winter lohnt sich ein Besuch aus mehreren handfesten Gründen. Die Anlage liegt direkt an der Elbe, ist Teil der Elbauen und geht in ihrer Grundstruktur auf das 18. und 19. Jahrhundert zurück. Weitläufige Wiesen, alte Baumgruppen und bewusst angelegte Sichtachsen prägen den Charakter des Parks bis heute.