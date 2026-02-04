Der Herrenkrugpark in Magdeburg zählt zu den bedeutendsten Parkanlagen Sachsen-Anhalts – und zeigt im Winter einen besonderen Reiz.

Auch im Winter ist eine Eiche als ältester Baum Magdeburgs im Herrenkrugpark ein Ausflugsziel.

Magdeburg. - Der historische Magdeburger Herrenkrugpark zählt zu den bedeutendsten Parkanlagen Sachsen-Anhalts – und gerade im Winter lohnt sich ein Besuch aus mehreren handfesten Gründen. Die Anlage liegt direkt an der Elbe, ist Teil der Elbauen und geht in ihrer Grundstruktur auf das 18. und 19. Jahrhundert zurück. Weitläufige Wiesen, alte Baumgruppen und bewusst angelegte Sichtachsen prägen den Charakter des Parks bis heute.