Bislang lag der Fokus der Stadt Magdeburg darauf, die Abwanderung junger Fachkräfte zu verhindern. Jetzt will man gezielt für die Zuwanderung vor allem qualifizierter junger Frauen werben.

Foto: vs

Magdeburg - Wer einmal weg ist, kommt so schnell nicht wieder! Das ist die Erfahrung in meiner Familie und meinem Freundeskreis, was das Thema Abwanderung junger, qualifizierter Landeskinder betrifft.