Wo Bäume pflanzen auf Bildungsarbeit trifft

Rund 270 Bäume und Sträucher hat die Initiative „Otto pflanzt!“ gemeinsam mit Schülern aus dem Ökumenischen Domgymnasium in Magdeburg bei einer Aktion gepflanzt. Solche Kooperationen soll es künftig öfter geben. Doch es gibt ein Problem.

Etwa 270 Bäume und Sträucher sind bei der Pflanzaktion in den Boden gebracht worden. Neben Schülern beteiligten sich auch Eltern und Lehrer.

Magdeburg - „Wir sehen es als eine äußert wichtige Aufgabe an, immer mehr Bildungsarbeit zu machen“, sagt Felix Bosdorf. Er ist einer der Gründer des gemeinnützigen Vereins „Otto pflanzt!“. Dieser hat es sich zum Ziel gesetzt, für jeden Magdeburger mindestens einen Baum zu pflanzen. Am vergangenen Sonnabend (19. November) ist die Initiative in eine neue Pflanzsaison gestartet.