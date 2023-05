Wo in Magdeburg an der Elbe neuer Biergarten mit Ausflugslokal entstehen soll

Magdeburg - Eine Art Dornröschen-Schönheitsschlaf schlummert die alte Industrieanlage an einer Elbwiese in Magdeburg. Hier soll ein Ausflugslokal entstehen. Gefragt sind auch die Erinnerungen von Zeitzeugen an die Gebäude, die nach Willen der Eigentümer unter Denkmalschutz gestellt werden sollen.