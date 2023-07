Auf der Suche nach geeignetem Bauland nehmen Investoren gern auch Gartenland ins Visier. Für ein Areal in Magdeburg gibt es eine Anfrage. Müssen die Kleingärtner nun um ihre Parzellen bangen?

Wo in Magdeburg auf Gartenland Eigenheime gebaut werden könnten

Magdeburg - Es grünt, es blüht, es duftet. Ab und zu zwitschert ein Vogel. Bienen summen. Morgendliches Idyll in der Kleingartenanlage. Noch ist hier kein Mensch unterwegs. An der eisernen Eingangspforte nagt der Zahn der Zeit. Auch das Schild des Gartenvereins hat schon bessere Zeiten erlebt. Doch die Gärten in der Anlage „Superstar“ machen beim Blick durch das Tor einen gepflegten Eindruck. Wird hier irgendwann alles platt gemacht, damit Häuser gebaut werden können?