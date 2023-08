Wo in Magdeburg noch Bäume am Tunnel fehlen

Bäume sind bereits an den Rand des Busbahnhofs zurückgekehrt. An einer Stelle fehlen noch Gehölze.

Magdeburg - Klar: Der Autoverkehr ist mit dem Tunnel am Magdeburger Hauptbahnhof unter die Erde geleitet, während sich oben Fußgänger, Radfahrer, Straßenbahnen und – auf dem noch nicht fertiggestellten Weg vorübergehend auch Baufahrzeuge – den Platz teilen. Eine Wohlfühloase wird dieser Ort wahrscheinlich ohnehin niemals werden – jedoch in Sachen Aufenthaltsqualität ist immer noch Luft nach oben. Unter anderem hatten Leser bereits kritisiert, dass es sich um eine Steinwüste handele, in der es an Grün fehlt. Die Volksstimme hat daher nachgefragt, was aus den durchaus vorhandenen Grün-Plänen geworden ist.