Wo in Magdeburg-Stadtfeld neue Wohnungen entstehen sollen

In Magdeburg-Stadtfeld, zwischen Schrote und Harsdorfer Straße, könnte neue Wohnbebauung entstehen. Die Stadtverwaltung will nun den Weg dafür frei machen.

Blick in die Harsdorfer Straße in Magdeburg-Stadtfeld.

Magdeburg - Dort, wo früher Magdeburger Schüler im Otto-von-Guericke-Gymnasium lernten, leben nach dessen Abriss längst Familien in neu gebauten Eigenheimen. Ganz in der Nähe könnten nun weitere Wohnhäuser entstehen. Um das zu ermöglichen, will die Stadtverwaltung einen Bebauungsplan aufstellen.