Bauen Wo in Magdeburg über 40 neue Wohnungen entstehen

In Magdeburg entsteht immer mehr Wohnraum – nicht zuletzt wegen der Intel-Ansiedlung. Nun steht ein weiteres Baugebiet mit 44 Wohneinheiten in Magdeburg in den Startlöchern. Wo es ist und wie es dort aussehen soll.