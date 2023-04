Überraschung im Magdeburger Kulturausschuss: Für das Logenhaus an der Weitling- straße könnte es nun doch eine kulturelle Nutzung geben. Das stellte Wobau-Chef Peter Lackner in Aussicht. Und auch für Säle gibt es bereits eine Idee.

Magdeburg - Es ist eines der wenigen historischen Gebäude, die nach dem Zweiten Weltkrieg in der Magdeburger Innenstadt noch erhalten geblieben sind, und es wartet mit einem spektakulären Jugendstil-Saal mit wunderschönen Buntglasfenstern auf. Doch das Logenhaus scheint in einer Art Dornröschenschlaf zu liegen. Schon einige Prinzen kamen vorbei und wollten es wachküssen. Doch bislang hat es nicht geklappt. Und so steht das Gebäude seit der Schließung der Weitling-Bibliothek im Jahr 1999 leer – und wartet auf eine neue Nutzung. Die scheint sich nun abzuzeichnen.