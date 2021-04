Woche voller Kultur in Magdeburg abgesagt

Magdeburg (vs). Die Durchführung der geplanten Modellprojektwoche „Eine Woche voller Kultur“ ab Sonnabend, 24. April 2021, sei aufgrund des bundesweit verschärften Infektionsschutzgesetzes nicht mehr realisierbar. „Deshalb haben sich alle beteiligten Einrichtungen in einem solidarischen Akt dazu entschlossen, die gesamte Woche zum jetzigen Zeitpunkt nicht durchzuführen“, informierte am Donnerstag Christine Villinger vom Theater Magdeburg in einer Pressemitteilung.

Das betreffe auch das Sinfoniekonzert am Sonnabend, 24. 4. 2021, um 19.30 Uhr mit GMD Anna Skryleva und der Magdeburgischen Philharmonie. Dennoch soll das Konzert als kleine Entschädigung für das Publikum, das sich so gefreut habe, online als Live-Stream ab 19.30 Uhr stattfinden.

Gekaufte Karten werden erstattet

Die Kosten für die Karten werden automatisch zurückerstattet. Die Theaterkasse wird sich dazu mit den 50 Zuschauer umgehend telefonisch in Verbindung setzen.

Das Sinfoniekonzert im April ist am Sonnabend, 24. 4. 2021, 19.30 Uhr im Live-Stream über die Homepage des Theaters Magdeburg mitzuerleben.