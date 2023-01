Die Magdeburger Neustadt hat für 2023 Fördermittel in Höhe von 2,7 Millionen Euro von Bund und Land bewilligt bekommen. Für diese Projekte soll das Geld genutzt werden.

Am Magdeburger Ring im Bereich Neue Neustadt soll eine Lärmschutzwand errichtet werden.

Magdeburg - Im Januar 2023 gingen im Magdeburger Stadtplanungsamt Bewilligungsbescheide über circa 2,7 Millionen Euro für Maßnahmen in den beiden Stadtteilen Neue und Alte Neustadt ein. Damit seien alle beantragten Maßnahmen ohne Kürzungen bewilligt worden, wie die zuständige Mitarbeiterin Jeannette Digonis in der Sitzung der Gemeinwesenarbeitsgruppe (GWA) Neue Neustadt am 26. Januar 2023 bekanntgab.