Bauen und Immobilien Wohnblock in Magdeburg-Reform: Fliesen weichen für bessere Dämmung

Seit dem Frühjahr wird die Fassade des Wohnblocks in der Hermann-Hesse-Straße 15 bis 20 erneuert. Sie stammte noch aus der Gründungszeit von Neu-Reform in Magdeburg. Es ist nicht die einzige Baustelle an dem Zehngeschosser.