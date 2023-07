Eine Flatrate für Wohnungen wird bundesweit immer mehr Thema für Mieter und Vermieter. Strom, Wasser und alle weiteren Nebenkosten inklusive Miete werden in einem Festbetrag abgerechnet. Wie Wohnungsgenossenschaften in Magdeburg damit umgehen und welche Mieter demnächst mit Pauschalmieten rechnen können.

All inklusive: Miete inklusive Strom und Heizung in Magdeburg

All-inklusive-Miete ist in aller Munde. Wohnungsgenossenschaften in Magdeburg zeigen Interesse.

Magdeburg - Was in Cottbus längst angeboten wird, ist auch für Magdeburg interessant. Denn die dortige Wohnungsgenossenschaft bietet laut Medienberichten in zwei Mehrfamilienhäusern eine sogenannte All-inklusive-Miete an. Warmwasser, Strom und Wärme sind in der Mietzahlung enthalten. Wie ist die Situation in Magdeburg?