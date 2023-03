Immobilien Neubau für Magdeburg-Buckau geplant - Stadtrat fordert Schutz von altem Haus

In der Schönebecker Straße in Magdeburg soll ein neues, mehrgeschossiges Wohngebäude gebaut werden. Dafür muss ein Bestandsbau weichen. Es gibt Kritik. Ein Grünen-Stadtrat will das alte Haus unter Schutz stellen lassen.