Wohnen und Arbeiten: Regeln für den Bau von Hochhäusern

Magdeburg - In absehbarer Zeit werden in Magdeburg zwei neue Hochhäuser entstehen: An der Julius-Bremer-Straße steht schon ein Kran, und an der Olvenstedter Straße sollen die Arbeiten bald beginnen. Und weitere Hochhauspläne sind bereits in Vorbereitung – für den Universitätsplatz und den Wissenschaftshafen beispielsweise. Doch kann überall in Magdeburg in die Höhe gebaut werden? Welche Auswirkungen haben Hochhäuser auf das Stadtbild? Der Stadtrat hatte jetzt zu entscheiden über ein Hochhauskonzept, das schon lange geplant war und in dem die Bedingungen konkretisiert werden, nach welchen der Hochhausbau in Magdeburg zulässig sein soll.