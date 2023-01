Wohngebiete und Straßen sind Themen für Stadtrat Magdeburg am 19.1.2023

In Magdeburg tagt der Stadtrat am 19. Januar 2023. Gefasst werden soll eine Vielzahl an Beschlüssen.

Die Sitzung des Stadtrats findet im Alten Rathaus am Alten Markt in Magdeburg statt.

Magdeburg - Beginn der Sitzung des Magdeburger Stadtrats im Ratssaal im Alten Rathaus ist am 19. Januar 2023 um 14 Uhr. Falls die Stadträte es nicht schaffen, die Tagesordnung in der vorgesehenen Zeit abzuarbeiten, treffen sie sich am Montag, 23. Januar 2023, um 16 Uhr an gleicher Stelle zu einem Folgetermin. Von der Zuschauertribüne kann der öffentliche Teil der Sitzung verfolgt werden, außerdem gibt es eine Übertragung im Internet. Für 17 Uhr steht eine Einwohnerfragestunde auf dem Programm, auf der sich Bürger zu Themen zu Wort melden können, die nicht auf der Tagesordnung stehen. Doch worum geht es bei der Sitzung eigentlich?