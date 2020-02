Zwischen der bereits vorhandenen Bebauung am Buckauer Elbufer in Magdeburg sollen neue Häuser mit 99 Wohungen eingefügt werden. Die Arbeiten haben bereits begonnen. Auf der anderen Seite der Elbe ist der Stadtpark zu erkennen. Visualisierung: BMO Real Estate Partners Deutschland

Abgerissen wurde im Sommer 2019. Jetzt wird am Buckauer Elbufer in Magdeburg gebaut. Es entstehen 99 Wohnungen.

Magdeburg l Auf dem Gelände zwischen Bleckenburgstraße, Fährstraße, An der Elbe und Elbstraße sind in Magdeburg 2019 die Gebäude des früheren Berufsbildungszentrums abgerissen worden, und im vierten Quartal hat der Bau für ein neues Viertel begonnen: „Quartier an der Elbe“ soll es heißen.

Nun haben die bisherigen Projektentwickler, die MCM Investor Management AG aus Magdeburg, während der Neuentwicklung des Gebiets das Vorhaben verkauft. Neuer Eigentümer des Vorhabens im Osten Buckaus ist die BMO Real Estate Partners Deutschland. Es handelt sich um eine Investmentgesellschaft, die Gelder in Milliardenhöhe in ganz Deutschland investiert hat.

Das Unternehmen sieht in der Entwicklung des Gebiets eines der letzten verfügbaren „großen, sich in der Entstehung befindenden Wohn­baugrundstücke in Elb- und Innenstadtnähe“.

An dem Ziel des Bauvorhabens ändert sich trotz des neuen Eigentümers nichts: Auf einer Gesamtmietfläche von rund 8800 Quadratmetern werden insgesamt 99 Mietwohnungen gebaut. Die Fertigstellung der Neubauten ist für Ende 2022 geplant. In den drei- bis fünfgeschossigen Gebäuden wird es Wohnungen mit zwei bis fünf Zimmern geben.

Magdeburg ist attraktiv für Investoren

Mit dem Einstieg der BMO Real Estate Partners Deutschland zeigt sich einmal mehr, dass Magdeburg für Immobilien­investoren zu einem sehr attraktiven Pflaster geworden ist: Obwohl die Zahl der Einwohner und die Wirtschaft in der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt wachsen, sind die Preise für Bauland vergleichsweise günstig. BMO-Geschäftsführerin Iris Schöberl sagt: „Während die Optionen in den Top 7 abnehmen“, – gemeint sind die großen Metropolen in Deutschland – „bieten B- und C-Städte noch attraktive Investmentmöglichkeiten in Premiumlage.“ Magdeburg profitiere dabei auch von seinem Potenzial als logistischer Knotenpunkt für Deutschland und Europa.

Dank zahlreicher Investitionen wächst das Angebot an Wohnraum in Buckau seit Jahren. Derzeit wird unter anderem auch an der Coquistraße investiert.