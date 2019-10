In Magdeburg musste die Feuerwehr in einem Mehrfamilienhaus einen Wohnungsbrand löschen. Symbolbild: Martin Rieß

Wegen eines Wohnungsbrandes mussten in Magdeburg sieben Bewohner evakuiert werden. Ein Mieter kam ins Krankenhaus.

Magdeburg l Zu einem Wohnungsbrand ist es am Sonnabend, 5. Oktober 2019, gegen 7.30 Uhr in der Teichstraße in Magdeburg gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, war der Brand im Bad einer Wohnung im ersten Obergeschoss des dreigeschossigen Wohnhauses ausgebrochen.

Sieben Personen mussten evakuiert werden, ein Bewohner kam mit Verdacht auch Rachgasvergiftung zur Beobachtung ins Krankenhaus. Im Einsatz waren 20 Feuerwehrleute der Feuerwache Nord sowie der Freiwilligen Feuerwehr Ottersleben.