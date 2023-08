Nach der zweimonatigen Schließung Woolworth-Filiale in Magdeburg-Neustadt nach Milben-Alarm konnte am Donnerstag, 17. August 2023, die Neueröffnung gefeiert werden. Das Unternehmen spricht von einem erheblichen Schaden.

Magdeburg - Aufatmen bei Mitarbeitern und Kunden: Die Woolworth-Filiale in der Lübecker Straße in Magdeburg-Neustadt konnte am Donnerstag (17. August 2023) nach rund zweimonatiger Zwangsschließung wieder eröffnen. „Wir sind superglücklich, dass wir unsere Kunden endlich wieder in der Neustädter Filiale begrüßen können“, sagte Unternehmenssprecherin Diana Schönfeld der Volksstimme. Es fühle sich an wie eine Neueröffnung, meinte sie.