Wunsch nach Küchenwagen für junge Kanuten beim Kanu-Klub Börde

Trainigsauftakt für die jungen Kanusportler vom Kanu-Klub Börde Magdeburg auf der Alten Elbe in Magdeburg.

Magdeburg - Trainingsauftakt für die Nachwuchswassersportler vom Kanu-Klub Börde Magdeburg am gestrigen Mittwoch. Bei rund 8 Grad und einer steifen Brise wagen sich kurz nach 10 Uhr gut 20 Kinder und Jugendliche in Begleitung ihrer Trainer auf die Alte Elbe an der Cracauer Wasserfallbrücke. Wer weiß, vielleicht paddeln sie eines Tages um Medaillen bei großen nationalen und internationalen Wettkämpfen mit.