Klebe-Protest der „Letzten Generation“ Wut über „Klimaextremisten“ hallt im Magdeburger Stadtrat nach

Am 21. November 2022 blockierten Protestler für mehr Klimaschutz eine Straße in Magdeburg. Das ist Thema im Stadtrat am 8. Dezember. CDU und AfD fordern eine härtere Gangart gegen solche Aktionen.