Zahl der Arbeitslosen sinkt in Magdeburg unter 10.000er-Marke

Symbold der Agentur für Arbeit an der Geschäftsstelle in Magdeburg.

Magdeburg - Noch sind die Folgen der Corona-Krise längst nicht überwunden – auch die Wirtschaft bekommt Lieferengpässe oder in bestimmten Bereichen die fehlenden Umsätze vergangener Monate zu spüren. Ein Beispiel ist die Insolvenz der Waschmittelherstellung in Genthin, über die die Volksstimme jüngst berichtet hat. Und doch sendet der Arbeitsmarkt in Magdeburg wie in den benachbarten Landkreisen positive Signale: Die Zahl der Arbeitslosen sinkt deutlich.