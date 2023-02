Gemeinsam mit den Einsatz- und Rettungskräften sind sie als Erste vor Ort – die Notfallseelsorger. Dabei ist die Zahl der Einsätze in Magdeburg weiter gestiegen.

Zahl der Notfallseelsorge-Einsätze in Magdeburg steigt

Wenn Menschen einen schweren Schicksalsschlag erleiden, stehen ihnen Notfallseelsorger sofort zur Seite. Genauso wie Rettungsdienst und Polizei ist die Notfallseelsorge in Magdeburg rund um die Uhr in Bereitschaft.

Magdeburg - Den Menschen in akuten Krisen und bei belastenden Ereignissen beistehen, das ist die Aufgabe der Notfallseelsorger in Magdeburg. An 24 Stunden, jeden Tag, ein ganzes Jahr bei Wind und Wetter sind die Frauen und Männer alarmierbar. Ein Ehrenamt mit besonderen Herausforderungen.