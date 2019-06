Ein Autofahrer hat in Magdeburg während der Fahrt eine irakische Familie mit Reizgas attackiert. Die Polizei sucht Zeugen.

Magdeburg l Nach einem mutmaßlich fremdenfeindlichen Übergriff auf eine irakische Familie in Magdeburg ermittelt jetzt die Polizei und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Die Tat hat sich bereits am späten Freitagnachmittag vergangener Woche ereignet, wie Polizeisprecherin Heidi Winter vom Magdeburger Revier am Dienstag informierte.

Die irakische Familie war gegen 17.45 Uhr mit ihrem Volkswagen auf der Großen Diesdorfer Straße in Magdeburg unterwegs. Im Fahrzeug saßen neben dem 50-jährigen Familienvater noch seine 40-jährige Frau sowie ihren beiden 12 und 14 Jahre alten Kinder. Dem VW näherte sich von hinten ein Audi. Im Rückspiegel sah der 50-jährige Familienvater, dass der Audi-Fahrer mehrfach den Mittelfinger in seine Richtung zeigte.

An der Kreuzung zum Europaring musste der 50-Jährige verkehrsbedingt anhalten. Er stieg aus seinem Auto und ging zu dem hinter ihm stehenden Audi-Fahrer, um ihn auf die obszönen Gesten anzusprechen, heißt es in der Polizeimitteilung. Die Fahrertür sowie die Seitenscheibe des Audis waren geschlossen, dahinter zug der noch unbekannte Fahrer ein Messer aus einer Umhängetasche und machte Stechbewegungen in Richtung des Iraker.

Aus Angst und um eine weitere Eskalation zu vermeiden, ging der VW-Fahrer zurück in sein Auto. In der weiteren Folge fuhr dann der Audi-Fahrer auf der zweispurigen Fahrbahn rechts neben den VW und sprühte Reizgas durch das geöffnete Beifahrerfenster in den Innenraum des VW, so Heidi Winter. Danach flüchtete der Audi-Fahrer über den Europaring in Richtung Albert-Vater-Straße, wobei er mehrere rote Amepln missachtete. Gefährdet wurde dabei niemand.

Der 50-jährige Familienvater versuchte, hinter dem Flüchtenden herzufahren, musste jedoch kurze Zeit später anhalten, da er und seine Familie durch das Reizgas unter Augenreizungen und Atemnot litten. Die Ehefrau als auch das zwölfjährige Kind mussten mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nun hofft die Polizei, dass Zeugen Hinweise auf den Angreifer geben können. Bei dem Audi handelt es sich um eine schwarze Limousine. Der Fahrer wird als etwa 25 Jahre alt, europäischen Aussehens mit kurzen, blonden Haaren beschrieben. Neben ihm saß noch eine Beifahrerin, die ebenfalls als etwa 25 Jahre alt beschrieben wurde.

Zeugen, welche Hinweise zu dem Täter und/oder der Tat geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Magdeburg unter 0391/546-3292 zu melden.