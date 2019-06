Nach einem Auffahrunfall mit Fahrerflucht in Magdeburg sucht die Polizei Zeugen des Geschehens. Archivfoto: Rene Ruprecht/dpa

Nach einer Fahrerflucht in Magdeburg sucht die Polizei Zeugen des Unfalls.

Magdeburg (vs) l Ein 20-Jähriger war am 7. Juni 2019 in Magdeburg gegen 23 Uhr mit seinem Mofa auf dem Olvenstedter Graseweg auf Höhe des Einkaufscenters Flora-Park unterwegs, als plötzlich von hinten ein dunkler BMW auffuhr.

Der Mofa-Fahrer stürzte und verletzte sich leicht, das Zweirad ist beschädigt. Der BMW-Fahrer setzte seine Fahrt Richtung Magdeburger Ring fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zeugenhinweise werden bei der Polizei unter Telefon 0391/546-3292 entgegengenommen.