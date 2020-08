Ein Gärtner hat in Magdeburg einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Es kam zu einem handfesten Streit.

Magdeburg l Auf einen ungebetenen Gast ist ein 77-jähriger Mann in Magdeburg gestoßen. Der Schönebecker fuhr laut Polizei am Montagmorgen an seinem Garten im Gübser Weg in Magdeburg vorbei. Dabei bemerkte er, dass seine Garage offen stand.

Als der Gärtner zu seiner Garage ging, sah er einen Mann mit einem Fahrrad. Auf diesem hatte der Unbekannte augenscheinlich Diebesgut gelegt, so die Polizei. Der Gärtner sprach den Mann an. Plötzlich soll dieser einen Hammer genommen und in die Luft gehalten haben. Der Gärtner fühlte sich bedroht, berichtete eine Polizeisprecherin. Dennoch habe er versucht, den Unbekannten festzuhalten. Es kam zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Danach flüchtete der Mann mit seinem Fahrrad. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Auch sei noch unklar, was gestohlen wurde.

Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Mann. Er wurde wie folgt beschrieben:

etwa 25 bis 30 Jahre alt,

zirka 1,65 bis 1,70 Meter groß,

hagere Gestalt

bekleidet mit einem dunklen Kapuzenpullover.

Zeugen, die Hinweise zum Täter haben, können sich bei der Polizei unter 0391/546-3292 melden.