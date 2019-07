Unbekannte hebelten in Magdeburg das Fenster eines Reihenhauses auf und gelangten so in das Haus. Symbolfoto: Photographee.eu - Fotolia

Unbekannte sind in Magdeburg in ein Reihenhaus eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Magdeburg (vs) l Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen sind unbekannte Täter in ein Reihenhaus in der Erich-Weinert-Straße in Magdeburg eingebrochen.

Eine Zeugin meldete am 9. Juli 2019 gegen 7 Uhr der Polizei den Einbruch. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die bislang unbekannten Täter durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu dem Haus. In den Räumen durchwühlten die Einbrecher sämtliche Zimmer und Schränke und verteilten den Inhalt auf dem Boden. Da die Hauseigentümer nicht anwesend waren, konnte derzeitig noch nicht ermittelt werden, ob die Täter etwas entwendeten.

Die Kriminaltechnik sicherte Spuren am Tatort, welche sich in der Analyse befinden. Weiterhin leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren ein. Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern und/oder der Tat geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.