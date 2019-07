Weil sich ein Fenster nicht aufhebeln ließ, warfen Unbekannte in Magdeburg die Scheibe einer Kita ein, um in das Haus zu gelangen. Symbolfoto: Daniel Maurer/dpa

Zwei Magdeburger Kitas sind Ziel von Einbrechern geworden. In einem Fall wurden die Täter von einem Zeugen beobachtet.

Magdeburg l Mitten in der Nacht zum 23. Juli 2019 sind in Magdeburg unbekannte Täter in zwei Kindertagesstätten eingebrochen.

Fall 1

Ein Zeuge bemerkte am Dienstagmorgen gegen 1 Uhr drei Personen vor einer Kita im Bereich der Straße Alt Salbke. Zwei der Personen gingen auf das Gelände der Kita. Kurz darauf löste der Alarm hörbar aus. Alle drei Personen flüchteten auf Fahrrädern Richtung Salbker See.

Polizisten waren kurz darauf vor Ort. Sie bemerkten ein aufgehebeltes Fenster. Die möglichen Täter wurden nicht mehr geschnappt. Ob sie etwas entwendet haben, ist noch unklar.

Der Zeuge konnte einen der Täter beschreiben. Dieser war mit einer schwarzen Adidas-Jogginghose mit weißen Streifen und einem schwarzen Pullover bekleidet. Er hatte einen schwarzen Rucksack bei sich.

Fall 2

Ein weiterer Einbruch in eine Kita wurde der Polizei gegen 2.45 Uhr im Bereich der Sohlener Straße mitgeteilt. Auch in diesem Fall wurde die akustische Alarmanlage ausgelöst. Der Wachschutz war kurz darauf ebenfalls am Ort.

Die bislang unbekannten Täter zeigten sich hier mutiger. Nachdem es ihnen nicht gelang, ein Fenster aufzuhebeln, warfen sie eine Scheibe ein und verschafften sich so Zutritt in die Einrichtung. Ein Büroraum wurde geöffnet und durchsucht. Auch in diesem Fall steht noch aus, ob etwas entwendet wurde. Unklar ist auch, ob die Alarmanlage bereits vor Betreten der Kita auslöste oder erst etwas später.

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen und bittet diese, sich im Polizeirevier Magdeburg unter 0391/546-3292 zu melden.