Ein Paar - ein Mann aus Afghanistan und eine Iranerin - wurden in Magdeburg auf offener Straße angegriffen.

Magdeburg (vs) l Wie die Polizei meldet, haben am 1. September 2019 gegen 21 Uhr in der Magdeburger Altstadt drei Personen eine 19-jährige Iranerin und einen 24-jährigen Afghanen angegriffen.

Gekratzt und gebissen

Die 19-jährige Frau und der 24-jährige Mann befanden sich in der Listemannstraße an einer Straßenbahnhaltestelle, als sie plötzlich und ohne einen ersichtlichen Grund von drei Personen angesprochen und dann angegriffen wurden. Bei den drei unbekannten Angreifern handelte es sich um eine Frau und zwei Männer, die aus dem Iran stammen sollen. Der 24-jährige Afghane wurde von den zwei Männern umstellt, geschupst, geschlagen und getreten. Die unbekannte Frau soll die 19-jährige Iranerin im Gesicht und an den Armen gekratzt und in die Hand gebissen haben.

Die Täter konnten vor Ort von der gerufenen Polizei nicht mehr festgestellt werden und die Opfer konnten auch nur eine vage Täterbeschreibung abgeben. Danach war der eine Angreifer etwa 1,90 Meter groß, der andere etwa 1,75 Meter groß. Beide waren schwarz gekleidet und iranischer Herkunft. Die Anfreiferin war etwa 1,65 Meter groß, trug ein rotes T-Shirt und war ebenfall iranischer Herkunft.

Die Opfer des Angriffs mussten wegen ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und/oder der Tat geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0391/546 32 92 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.

