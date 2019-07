In Magdeburg ist ein Mann beschossen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Magdeburg l Die Polizei in Magdeburg ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Grund: Am 28. Juni 2019 ist ein 50-jähriger Mann in Magdeburg in der Sohlener Straße im Stadtteil Westerhüsen beschossen worden - vermutlich mit einer Softair-Waffe.

Der Magdeburger war gegen 23.45 Uhr zu Fuß unterwegs, als er plötzlich einen Schmerz im Oberkörper verspürte. Er erlitt eine oberflächliche, leicht blutende Wunde.

Die Polizei suchte den Bereich ab, konnte aber kein Projektil finden. Deshalb bleibt es vorerst bei der Vermutung, dass es sich um eine Softair-Waffe gehandelt haben könnte.

Jetzt werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den möglichen Tätern und/oder der Tat geben können. Sie werden gebeten, sich im Polizeirevier Magdeburg unter Telefon 0391/546-3292 zu melden.