Die Polizei in Magdeburg sucht nach der räuberischen Erpressung in zwei Fällen Zeugen der Vorfälle und ermittelt. Symbolfoto: Anja Guse

Zweimal hat ein Mann in Magdeburg-Buckau Männer überfallen und sie dabei mit einer Art Waffe bedroht.

Magdeburg l Es war mitten in der Nacht, am Dienstag gegen 2.30 Uhr, als an einer Haltestelle ein 40-jähriger Mann überfallen wurde. Er hatte im Bereich Schönebecker Straße an einer Haltestelle auf seine Freundin gewartet. Als diese aus der Straßenbahn stieg, folgten ihr zwei Männer. Plötzlich hielt einer von ihnen dem wartenden Mann einen schusswaffenähnlichen Gegenstand vor und forderte Bargeld. De rMann gab eine geringe Menge heraus. Dann flüchtete der Täter mit seinem Begleiter, teilte die Polizei mit.

Gegen 4 Uhr ereignete sich ein ähnlicher Vorfall. In diesem Fall wurde ein 23-jähriger Magdeburger von einem unbekannten Mann mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Der junge Mann zog daraufhin seine Geldbörse heraus und warf sie dem Täter entgegen. Dabei fiel ihm eine Tüte mit Zigarettenfiltern aus der Tasche. Als sich der Täter nach dem Portemonnaie bückte, fiel ihm der schusswaffenähnliche Gegenstand aus der Hand und soll auf dem Boden zerbrochen sein, so die Polizei. Da sich im Portemonnaie kein Bargeld befand, entwendete der Täter die Zigarettenfilter, nahm den zerbrochenen Gegenstand und flüchtete in Richtung Innenstadt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten sich unter 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.