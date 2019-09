Nach einem Raub in dem Magdeburger Einkaufszentrum in der Großen Diesdorfer Straße sucht die Polizei Zeugen. Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein Mann hat mit einer Waffe in Magdeburg einen Einkaufsladen überfallen und konnte mit erbeutetem Bargeld in unbekannte Richtung flüchten.

Magdeburg (vs) l Am Montagabend, 2. September, soll es in dem Magdeburger Einkaufszentrum in der Großen Diesdorfer Straße zu einem Raub gekommen sein. Wie die Polizeiinspektion Magdeburg berichtet, hat sich gegen 18.40 Uhr eine Zeugin bei der Polizei gemeldet und von der Straftat berichtet.

Dem Bericht zufolge, habe ein Mann an der Kasse seinen Einkauf bezahlt und daraufhin mit vorgehaltener Pistole das Bargeld aus der Kasse gefordert. Nach der Tat flüchtete der Unbekannte mit einem höheren dreistelligen Betrag in unbekannte Richtung. Alle polizeilichen Fahndungsmaßnahmen, auch unter Einsatz eines Fährtenspürhundes blieben bisher ohne Erfolg.

Die Polizei Magdeburg sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können. Der mann wurde durch die Verkäuferin wie folgt beschrieben:

männliche Person

ca. 20-25 Jahre alt

ca. 170 cm- 175 cm groß

schlanke, schlaksige Statur

Sprache: akzentfreies Deutsch

mit schwarzem Kapuzenpulli und schwarzer Jogginghose bekleidet

Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0391 546 5196 oder in jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.