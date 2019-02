Die Polizei sucht Zeugen nach einer Einbruchsserie in Magdeburg. Symbolfoto: Martin Rieß

In neun Fällen haben Einbrecher am Wochenende in Magdeburg in Autos eingebrochen. Die Polizei spricht von einer Serie.

Magdeburg (ri) l Zwischen dem späten Freitagnachmittag und Sonnabendvormittag hat es im Stadtgebiet von Magdeburg insgesamt neun Einbruchsdiebstähle aus Autos gegeben. In allen Fällen schlugen die der Polizei bislang unbekannten Täter die Beifahrerscheiben der Fahrzeuge ein und stahlen u. a. Navigationssysteme. Bei einem Ford Focus versuchten die Täter augenscheinlich, das Fahrzeug komplett zu entwenden. Dies misslang jedoch. Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Zu erreichen ist das Polizeirevier Magdeburg unter der Telefonnummer 0391/546-3291 .

Schlagwörter zum Thema: Polizei | Einbruch | Autodiebstahl | Kriminalität | Magdeburg |