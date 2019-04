Auf Werkzeug hatten es Einbrecher in Magdeburg abgesehen. Die Polizei sucht Zeugen.

Magdeburg (ri) l Der Mitarbeiter einer Firma in einem Bürogebäude in der Liebknechtstraße in Magdeburg hat am 1. April 2019 festgestellt, dass eine Eingangstür beschädigt ist. In den Räumen der Firma fielen ihm Werkzeuge auf, welche im Flur verstreut herumlagen. Daraufhin verständigte er die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass bislang unbekannte Täter die Eingangstür aufgebrochen und das Zylinderschloss entfernt hatten. Die Einbrecher stahlen mehrere Spezialwerkzeuge sowie einen Schlüsselbund. Hierdurch entstand ein Schaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls im besonders schweren Fall ein. Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern oder der Tat geben können, werden gebeten sich unter 0391/546 3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.