Ein Supermarkt in Magdeburg war Ziel für einen Raub. Erbeutet wurden Geld und Zigaretten.

Magdeburg (vs) l Bei einem Überfall auf einen Supermarkt im Holzweg in Magdeburg haben zwei Männer am Freitag gegen 20 Uhr mehrere hundert Euro Bargeld sowie Zigaretten erbeutet. Das Duo, das zuvor in dem Supermarkt einkaufte, bedrängte und bedrohte kurz darauf bei der Schließung des Marktes einen Mitarbeiter mit einem Messer und zwangen ihn, die Kasse zu öffnen, heißt es seitens der Magdeburger Polizei.

Danach flüchteten die beiden vom Parkplatz aus mit einem VW Passat, in dem offensichtlich ein dritter Komplize wartete, in Richtung Olvenstedter Graseweg. Die sofortige Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg.

Die Polizei hat nun einen Zeugenaufruf veröffentlicht. Sie schreibt beide Täter einem „südlichen Phänotyp“ zu. Beide sind etwa 1,75 Meter groß und wurden vom Alter auf Anfang 20 geschätzt. Er trug ein dunkles Shirt mit unbekanntem Aufdruck, ein dunkles Basecap, eine Sonnenbrille und eine schwarze Mundschutzmaske. Vom zweiten Täter ist nur bekannt, dass er ebenfalls einen Mundschutz trug.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0391/546 51 96 bei der Kripo Magdeburg zu melden.